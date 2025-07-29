В Геленджике вандалы осквернили историческую крепость «Грозовые ворота»
В соцсетях обнаружены фотографии, свидетельствующие об акте вандализма в отношении крепости «Грозовые ворота», сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ
Неизвестные разрушили часть каменной кладки и оставили непристойные граффити на сохранившихся стенах. В геленджикском ОМВД подтвердили факт повреждения памятника и начали проверку. На данный момент заявления от граждан в полицию не поступали.