В Геленджике вандалы осквернили историческую крепость «Грозовые ворота»

В соцсетях обнаружены фотографии, свидетельствующие об акте вандализма в отношении крепости «Грозовые ворота», сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Неизвестные разрушили часть каменной кладки и оставили непристойные граффити на сохранившихся стенах. В геленджикском ОМВД подтвердили факт повреждения памятника и начали проверку. На данный момент заявления от граждан в полицию не поступали.