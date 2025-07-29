Новая высота на Архызе

Курорт «Архыз» представляет уникальную возможность — впервые этим летом для туристов заработает кресельная канатная дорога «Аполлон» на высоте 2840 м, которая раньше использовалась только зимой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба курорта «Архыз» Фото: Пресс-служба курорта «Архыз»

Что ждет гостей на верхней станции?

Две новые экотропы с потрясающими видами:

Дуккинская (7 км) — спуск через альпийские луга и кавказскую тайгу к реке Дукка

Габулу-чат (1,3 км) — маршрут по гребню хребта к вершине на 3046 м

Оба маршрута имеют средний уровень сложности — идеально для любителей активного отдыха!

Для гостей курорта «Архыз» — это редкий шанс подняться на «Аполлон» летом, увидеть и сфотографировать уникальные экосистемы — от альпийских лугов до темно-хвойных лесов, а также лучшие виды на Главный Кавказский хребет

Для туристов этим летом предлагаются новые тарифы:

«День на высоте» – все канатные дороги включая Орбиту (3030 м) и Аполлон (2840 м) — 3500 руб. (взр.) / 2100 руб. (дет.)

«День на высоте» – все канатные дороги и на выбор: Орбита (3030 м) или Аполлон (2840 м) — 2800 руб. (взр.) / 1700 руб. (дет.)

«Союз-Аполлон» – подъем на КД Северного склона + поход по новым эко-тропам Габулу или Дукка — 3150 руб. (взр.) / 2400 руб. (дет.)

«Выходим на Орбиту» – подъем на КД Южного склона + треккинг по Перевалу Федосеева — 3150 руб. (взр.) / 2400 руб. (дет.)

Важно:

Детские билеты — до 14 лет

Продажа билетов «День на высоте» — только до 14:00

https://resort-arkhyz.ru/tariffs/

https://resort-arkhyz.ru/tariffs/