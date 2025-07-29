Риксос Красная Поляна Сочи удостоен двух престижных наград премии Horeca Up Awards 2025

На пятой ежегодной церемонии Horeca Up Awards, ключевом событии года в индустрии гостеприимства России, генеральный менеджер отеля Риксос Красная Поляна Сочи Товмас Дарбинян забрал сразу две главные награды: в номинации «BEST GM. LEAD UP. Лучший генеральный менеджер» и «CHILD-FRIENDLY*. Лучший отель для загородного отдыха и отпуска с детьми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Курорта Красная Поляна Фото: Пресс-служба Курорта Красная Поляна

Этот двойной успех подчеркивает высокий уровень сервиса и уникальную концепцию Риксос Красная Поляна Сочи — отеля, который не только следует международным стандартам люксового гостеприимства, но и задает новые ориентиры на рынке.

— Для меня большая честь получить столь высокое признание сразу в двух номинациях. Это заслуга всей нашей команды — профессионалов, которые ежедневно вкладывают душу в создание безупречного отдыха для каждого гостя. Мы стремимся к тому, чтобы Риксос Красная Поляна Сочи не просто соответствовал ожиданиям, а превосходил их. Особенно важно, что мы получили награду в категории «CHILD-FRIENDLY»* — ведь современный семейный отдых требует внимания к мельчайшим деталям, и я горжусь тем, что нам удается совмещать премиальный сервис с комфортной, заботливой атмосферой для гостей всех возрастов,— подчеркнул Товмас Дарбинян.

Под руководством Товмаса Дарбиняна Риксос Красная Поляна Сочи утвердился как один из лидеров индустрии. Отель предлагает эксклюзивный сервис, включая мобильного консьержа, персонального батлера и роскошный спа-комплекс. В числе гастрономических концепций — ресторан Layali с аутентичной турецкой кухней и Rixos Lounge с изысканными блюдами европейской традиции.

Ранее Товмас Дарбинян был удостоен международного признания, став Лучшим генеральным менеджером в сфере гостеприимства по версии World GM Awards, где учитывались такие критерии, как финансовая эффективность, удовлетворенность гостей, социальная ответственность и внедрение инноваций.

* С англ. дружелюбный к детям

https://krasnayapolyanaresort.ru/