Захарова прокомментировала идею о покупке США Командорских островов у России

Представитель МИДа Мария Захарова со скепсисом отнеслась к идее подполковника армии США Джеффри Фрица о приобретении у России Командорских островов. Военнослужащий предположил, что эта сделка могла бы обойтись Соединенным Штатам в $15 млрд.

«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений»,— сказала она «РИА Новости». Вместо покупки приарктических островов госпожа Захарова предложила американскому подполковнику потратить деньги на погашение госдолга США.

Несущий службу в Эстонии Джеффри Фриц, офицер бронетанковых войск, предложил идею покупки Командорских островов в статье для Breaking Defense. Подполковник усмотрел в этих территориях потенциал для мониторинга активности китайских подводных лодок.

«Китай объявил себя "приарктическим государством",— написал господин Фриц. — Он вложил значительные средства в арктическую инфраструктуру, научные исследования и морские возможности двойного назначения». Другим стимулом к покупке военнослужащий США назвал «воссоединение коренного населения» островов — алеутов.

Военнослужащий предусмотрел в статье возможное нежелание России продавать земли, исходя из идей национальной гордости. Еще одна потенциальная проблема, упомянутая Джеффри Фрицом — реакция европейских союзников, которые могут негативно отнестись к денежным вливаниям в российскую экономику.

Накануне глава МИД Сергей Лавров назвал перетягивание НАТО на Дальний Восток — ключевой угрозой десятилетия. Издание Politico писало, что в сентябре Пентагон может сообщить о передислокации 30% европейского контингента в Индо-Тихоокеанский регион.