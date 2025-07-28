США могут вывести из Европы 30% военного контингента

США могут вывести из Европы 20 тыс. военнослужащих, отправленных туда в 2022 году после начала СВО. По результатам переоценки своего военного присутствия по всему миру Пентагон может передислоцировать до 30% своего европейского контингента в другие регионы, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в НАТО.

По данным Politico, сейчас в Пентагоне готовится доклад, цель которого — перегруппировка американских сил, согласно меняющимся приоритетам. В том числе учесть хотят растущую напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе. Давление, которое США испытывают в регионе, требует от них сокращения зарубежных расходов в других местах.

Издание отмечает, что возможные изменения могут значительно повлиять на Германию, где сейчас находятся около 35 тыс. американских военнослужащих. В ФРГ располагается в том числе авиабаза Рамштайн — центральный узел воздушных операций США, а также база Графенвер — самый крупный учебный полигон американской армии за пределами Соединенных Штатов.

В июне Германия объявила об увеличении оборонных расходов с €86 млрд до €153 млрд к 2029 году.

Доклад Пентагона, согласно Politico, будет опубликован в сентябре. Сейчас численность американских войск в Европе колеблется от 90 до 100 тыс. человек.