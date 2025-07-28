Лавров назвал перенос сил НАТО на Дальний Восток угрозой десятилетия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров видит ключевые угрозы безопасности на Дальнем Востоке. Они связаны с наращиванием в регионе сил НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«На самом деле все эти Индо-Тихоокеанские стратегии направлены на сдерживание Китая, на изоляцию России, на развал открытых универсальных структур сотрудничества, которые в Юго-Восточной Азии сложились вокруг АСЕАН»,— заявил глава МИД на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС). Он отметил, что перенос военной инфраструктуры НАТО происходит в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове.

По словам главы российской дипломатии, в регионе создаются «всякие "квартеты" и "тройки"». В частности, союз США-Япония-Южная Корея, который проводит военные учения вокруг КНДР и угрожает ей разработкой элементов ядерного оружия. Еще один пример «тройки», озвученный господином Лавровым, — AUKUS, объединение Австралии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, чья цель — строительство для австралийцев ядерных подводных лодок.

«Уже в Японии собираются открывать какое-то специальное представительство НАТО»,— подчеркнул министр.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что в сентябре Пентагон может решить вывести 30% своего европейского контингента — для дальнейшей передислокации войск в АТР.