«Дональд Трамп любит сдавать назад»

Дональд Трамп ужесточает риторику в отношении России. Президент США предлагает Москве в течение 10-12 дней найти мирное решение по украинской проблеме. В противном случае Белый дом готов ввести новые санкции. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев написал, что подобные действия повышают угрозу глобального противостояния. Тем временем приходят сообщения, что в Великобританию доставлена партия американского тактического ядерного оружия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп сокращает срок ультиматума с 50 до 10-12 дней, но при этом не хочет России зла, хорошо к ней относится и по-прежнему надеется развивать взаимную торговлю. 47-й президент Соединенных Штатов, урегулировав торговые проблемы с Евросоюзом, заявил, что устал от бесполезных разговоров с Кремлем и намерен впредь действовать более решительно. Если прорывов на переговорах с Украиной в указанные выше сроки не произойдет, против РФ будут введены так называемые вторичные пошлины. Это значит, что основные страны-покупатели российской нефти рискуют лишиться своего экспорта в США, в первую очередь речь об Индии, Китае и Бразилии. Подчинятся ли они требованию Вашингтона, очень спорный вопрос. Если нет, что достаточно вероятно, тогда возникает угроза новой большой торговой войны.

Хотя нельзя исключать, что у Трампа есть некий козырь, секретное решение, о котором пока ничего неизвестно. Это в его стиле — создавать неопределенность.

В любом случае гадать бессмысленно. Пока на ультиматум Трампа ответил лишь Дмитрий Медведев. Замглавы Совбеза РФ написал на английском языке, что все происходящее является шагом к войне России и США. И вот как бы в продолжение темы — информированное агентство Bloomberg сообщило, что американское ядерное оружие, вероятно, уже доставлено в Великобританию, как ранее и обещал Дональд Трамп. 16 июля военно-транспортный самолет вылетел со склада в штате Нью-Мексико и направился на авиабазу «Лейкенхит» на востоке Англии. Предположительно, он доставил новые термоядерные бомбы B61-12.

Увеличение тактических ядерных арсеналов США в Европе происходит впервые с 2008 года. Что характерно, самолет летел с включенными транспондерами, то есть налицо откровенный сигнал России.

При этом стоит напомнить, что нынешний глава Белого дома не в первый раз рассуждает про дедлайн, который может закончиться. При этом он имеет привычку сдавать назад, меняя позицию, причем иногда кардинально. Однако сейчас риторика явно ужесточается, это стоит признать. Как минимум обсуждается, по сути, вопрос о том, как существенно сократить одну из главных доходных статей Российской Федерации, то есть экспорт нефти. Впрочем, можно сказать, что главное все-таки не санкции, которые то ли заработают, то ли нет, а поставки оружия Украине. Новое тарифное соглашение США и Брюсселя как раз предполагает масштабную закупку Европой американских вооружений. Причем куда они пойдут дальше, Вашингтон особо не интересует. Вот такое вот повышение ставок.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе