Главные новости за 28 июля. Кавказ

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым меры поддержки участников спецоперации, продовольственную безопасность и развитие образования.

За первые шесть месяцев 2025 года объем внебюджетных инвестиций в основной капитал Ставрополя составил более 44,5 млрд руб. Одним из крупнейших завершенных проектов стал дисконт-центр «Солнечный» в Ставрополе. Объект введен в эксплуатацию, в ближайшее время пройдет его технический запуск.

В Северной Осетии полицейские направили в суд уголовное дело в отношении директора и главного инженера строительной организации, которых подозревают в мошенничестве при ремонте водопровода в селе Гизель.

За счет реализации проектов по модернизации и строительству транспортной инфраструктуры Дагестан планирует увеличить грузопоток до 30 млн т к 2030 году. По данным на июль 2025 года в Дагестане перевозится 10 млн т грузов автомобильным транспортом, 5 млн т — железнодорожным, 1,5 млн т — на экспорт морским транспортом.

Соучастники исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье готовились совершить еще один теракт — они планировали взорвать развлекательный центр «Москва» в Каспийске.

Дмитрий Беспалов покинул пост ректора Северо-Кавказского федерального университета. Решение связано с переходом на другую работу.

По данным на 1 июля 2025 года Ставрополь оказался на 21 месте в общероссийском рейтинге населенных пунктов по объему строительства. В городе строится 944,2 тыс. кв. м, что на 130 тыс. кв. м больше, чем в аналогичный период прошлого года. Город поднялся на три позиции по сравнению с данными за 2024 год.