Соучастники теракта в «Крокусе» намеревались взорвать ТРЦ в Дагестане

Соучастники исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье готовились совершить еще один теракт — они планировали взорвать развлекательный центр «Москва» в Каспийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из материалов уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В период с 1 февраля по 31 марта 2024 года организаторами террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ — «Ъ-Ростов») А. И.Бековым, А. М. Хикматовым принято решение совершить террористический акт в развлекательном комплексе «Москва», расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, в подготовке к которому приняли участие Солиев Умеджон, Гадоев Шахромджон и Исмоилов Зубайдулло», — сказано в материалах дела.

При подготовке к теракту ими было изготовлено самодельное взрывное устройство. Преступление не было доведено до конца по независящим от указанных лиц обстоятельствам, поскольку оно было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

Наталья Белоштейн