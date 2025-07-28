В Северной Осетии завершили расследование мошенничества при ремонте водопровода

В Северной Осетии полицейские направили в суд уголовное дело в отношении директора и главного инженера строительной организации, которых подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020 году подозреваемые заключили контракт на почти 227 млн руб. с республиканским минсельхозом о ремонте водопровода в селе Гизель Пригородного района. Сумму полностью выплатили подрядной организации. Однако правоохранители выявили несоответствие между фактически выполненными работами на объекте и данными в проектно-сметной документации. Стоимость завышения работ оценили в почти 19,5 млн руб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд Владикавказа.

Константин Соловьев