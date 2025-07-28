Объем частных инвестиций в Ставрополе составил более 44 млрд рублей в 2025 году

За первые шесть месяцев 2025 года объем внебюджетных инвестиций в основной капитал Ставрополя составил более 44,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Одним из крупнейших завершенных проектов стал дисконт-центр «Солнечный» в Ставрополе. Объект введен в эксплуатацию, в ближайшее время пройдет его технический запуск.

До конца 2025 года, как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в Ставрополе планируют запустить девять инвестпроектов на сумму более 2,4 млрд руб.

В 2024-2025 годах в краевой столице запущены 5 инвестпроектов на сумму порядка 31 млрд руб., давших городу 900 рабочих мест. В процессе реализации находятся еще 15 проектов, инвестиции в которые составляют около 29,5 млрд руб. После запуска они могут обеспечить работой еще 3 тыс. местных жителей.

Наталья Белоштейн