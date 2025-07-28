Дагестан планирует увеличить грузопоток до 30 млн тонн к 2030 году

За счет реализации проектов по модернизации и строительству транспортной инфраструктуры Дагестан планирует увеличить грузопоток до 30 млн т к 2030 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные заместителя председателя правительства Республики Ризвана Газимагомедова.

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По данным на июль 2025 года в Дагестане перевозится 10 млн т грузов автомобильным транспортом, 5 млн т — железнодорожным, 1,5 млн т — на экспорт морским транспортом.

Реконструкция дорог и пунктов пропуска, железных дорог морского порта позволит увеличить этот показатель до 30 млн т к 2030 году.

Вице-премьер республики отметил, что в перспективе — увеличение грузопотока до 50 млн т до 2050 года.