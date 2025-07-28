Ставрополь занял 21 позицию в рейтинге по объему строительства в 2025 году

По данным на 1 июля 2025 года Ставрополь оказался на 21 месте в общероссийском рейтинге населенных пунктов по объему строительства. В городе строится 944,2 тыс. кв. м., что на 130 тыс. кв. м. больше, чем в аналогичный период прошлого года. Город поднялся на три позиции по сравнению с данными за 2024 год. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во всероссийский рейтинг вошли и другие города СКФО. Так Нальчик занял 51 место (поднявшись на 14 мест, объем строительства составил 443,3 тыс. кв. м, рост на 122,4 тыс. кв. м.), Махачкала заняла 63 место (поднялась на 7 позиций, объем строительства - 334,2 тыс. кв. м, рост на 47 тыс. кв. м.).

Дербент в рейтинге занял 77 место (рост на 1 позицию, объем строительства - 285 тыс. кв. м, рост на 24,8 тыс. кв. м), Ессентуки – 91 место (рост на 14 позиций, объем строительства - 231,7 тыс. кв. м), Черкесск – 97 место (рост на 21 позицию, объем строительства – 221 тыс. кв. м).

Владикавказ же опустился на 11 позиций и занял 75 место, Пятигорск – на 6 позиций (88 место).

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о том, что за январь-май 2025 года Ставропольский край ввел в эксплуатацию свыше 1 млн кв. м жилья, что на 19,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За пять месяцев годовой план по вводу жилья в регионе выполнен на 82,3%.