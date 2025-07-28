Дмитрий Беспалов покинул пост ректора СКФУ

Дмитрий Беспалов покинул пост ректора Северо-Кавказского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Уточняется, что решение господина Беспалова связано с переходом на другую работу.

«Среди крупнейших достижений за 5 лет пребывания Дмитрия Беспалова на посту ректора федерального университета — развитие научных направлений, строительство и модернизация ряда объектов научно-образовательной инфраструктуры, развитие международного сотрудничества и молодежной политики», — говорится в сообщении.

В конце 2019 года Дмитрий Беспалов, ветеран боевых действий, был назначен временно исполняющим обязанности, а в июле 2020 года распоряжением правительства России стал ректором СКФУ. С июля 2024 года он является членом правления Российского союза ректоров. Приказом Минобрнауки России весной 2025 года ему присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Константин Соловьев