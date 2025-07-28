Путин обсудил с губернатором Ставрополья меры поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым меры поддержки участников спецоперации, продовольственную безопасность и развитие образования. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

По итогам встречи господин Владимиров рассказал, что на Ставрополье будут развивать систему реабилитации военнослужащих.

«Сегодня мы развиваем медицинскую реабилитацию для ветеранов и участников СВО. Переоснастили для этого реабилитационный центр в Ставрополе, добавляем коечный фонд в больницах для лечения воинов. Будем продолжать», — написал губернатор.

Владимир Владимиров также сообщил, что регион стремится к лидерству по выращиванию саженцев фруктовых деревьев и сокращает зависимость по семенам подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы. Губернатор отметил, что для дальнейшего развития отрасли необходимы инвестиции в проекты, а также «помощь» с высокой ключевой ставкой, «которая делает кредиты очень дорогими для заемщиков, создает помехи».

В рамках встречи чиновник также рассказал, что на Ставрополье до конца 2030 года планируют привести в порядок все нуждающиеся в капремонте школы. В 2026 могут отремонтировать больше 30 учебных заведений, а до конца 2027 года провести капремонт в 14 садиках.

Константин Соловьев