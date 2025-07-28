Главные новости за 28 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Прения по делу бывших руководителей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти прошли 28 июля в Хамовническом суде Москвы. Генералов Сергея Умнова, Алексея Семенова, Ивана Абакумова и экс-начальника правового отдела УГИБДД Елену Копьеву подозревают в получении взяток на сумму 64,5 млн рублей. Суммарно по делу трех высокопоставленных правоохранителей прокуратура запросила 44,5 года.

Несколько рейсов из Санкт-Петербурга были отменены или задержаны в понедельник, 28 июля, в результате хакерской атаки на системы «Аэрофлота», сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы». В частности, отменен рейс SU009, изначально назначенный на 14:00. Также не вылетели рейсы SU011 на 12:45 и SU013 на 12:00. Все они должны были отправиться в Москву.

В небе над Ленинградской областью в минувшее воскресенье был сбит 51 беспилотник. Атака на промышленные и военные объекты региона стала беспрецедентной — такое количество БПЛА за одни сутки средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы отразили впервые, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

Принадлежавший обанкротившемуся ООО «УК "Ленинградский электромеханический завод"» (ЛЭМЗ) имущественный компекс выставили на торги за 1,5 млрд рублей. Речь идет об участке в Красносельском районе Петербурга площадью 5,6 га. На нем располагаются производственные здания завода общей площадью 52 тыс. кв. м. Аукцион начнется 1 сентября.

Вечером 28 июля, в 18:48, по техническим причинам было временно приостановлено движение поездов от станции «Девяткино» до станции «Площадь Ленина». Спустя пять минут проблему удалось частично решить, движение составов от станции «Площадь Ленина» до станции «Девяткино» и от станции «Площадь Ленина» до станции «Проспект Ветеранов» осуществляется с увеличенными интервалами.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в понедельник отложил на 18 августа рассмотрение иска Росимущества к АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Об этом говорится в материалах дела. Причины переноса не уточняются. Иск Росимущества заявлен об обязании ПНТ провести внеочередное сообрание акционеров, на государственном контроле над предприятием настаивает Генпрокуратура.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что на территории региона временно прекращена продажа алкоголя в 58 магазинах сети «Красное и белое». «С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила»,— говорится в сообщении.

Бизнес-центр icon на Введенском канале, 4, ранее принадлежавший турецкому холдингу Ronesans, перешел в собственность ООО «АДМ Группа». Бизнес-центр площадью почти 5 тыс. кв. м был построен в 2019 году и входил в портфель Renaissance Development — инвестиционного подразделению турецкого холдинга Ronesans. Опрошенные изданием эксперты оценили 900–950 млн рублей.

Домонгольские храмы Старой Ладоги в Волховском районе Ленинградской области могут получить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщили в региональном правительстве, соответствующая заявка обсуждалась на первом заседании комиссии по взаимодействию с организацией.

Новое общественное пространство будет организовано в Кронштадтском районе Петербурга. Инициаторами его создания выступили городские власти и ПАО «Сбербанк». В День ВМФ, 27 июля, руководство кредитно-финансовой организации вручило городу сертификат на строительство нового фонтана в Кронштадте. Сумму инвестиций для реализации нового проекта в администрации города не уточнили.