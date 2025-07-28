Арбитраж рассмотрит иск Росимущества к «Петербургскому нефтяному терминалу» 18 августа
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в понедельник отложил на 18 августа рассмотрение иска Росимущества к АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Об этом говорится в материалах дела. Причины переноса не уточняются.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Иск Росимущества заявлен об обязании ПНТ провести внеочередное сообрание акционеров, на государственном контроле над предприятием настаивает Генпрокуратура.
В апреле 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску Генпрокуратуры признал ничтожными ряд сделок с акциями «Петербургского нефтяного терминала». В собственность России перешли 5545 голосующих акций.
В собственности российского акционера ПНТ осталось 4538 голосующих акций. Право собственности иностранного акционера компании на указанные акции полностью прекращается. Таким образом доля государства в акционерном обществе составила около 55%.
Подробнее о судебном процессе читайте в материале «Ъ-СПб» «В ПНТ остались довольны изъятием».