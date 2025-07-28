Коллапс на «красной» линии метро привел к увеличенным интервалам движения поездов

Вечером 28 июля, в 18:48, по техническим причинам было временно приостановлено движение поездов от станции «Девяткино» до станции «Площадь Ленина», сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / Коммерсантъ Фото: Александра Тен / Коммерсантъ

«Приносим извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении.

Спустя пять минут проблему удалось частично решить, движение составов от станции «Площадь Ленина» до станции «Девяткино» и от станции «Площадь Ленина» до станции «Проспект Ветеранов» осуществляется с увеличенными интервалами.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на станциях метро в Петербурге из-за жары вновь начали раздавать бесплатную воду.

Андрей Маркелов