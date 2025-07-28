Власти Вологодской области запретили сети «Красное и белое» торговать алкоголем

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в своем Telegram-канале, что на территории региона временно прекращена продажа алкоголя в 58 магазинах сети «Красное и белое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко / купить фото Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко / купить фото Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина

«С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила. Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут»,— говорится в сообщении.

Споры господина Филимонова с владельцами сети «Красное и белое» продолжаются не первый месяц. Губернатор Вологодчицы обвинил владельцев алкомаркетов в «алкогольном терроризме», возложив на них вину за глубокую демографическую деградацию страны.

С марта в регионе действует особый режим продажи спиртных напитков. В будни их можно приобрести только с 12:00 до 14:00. В связи с ограничениями в городах региона сформировался черный рынок алкоголя.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Полусухой полузакон».

Андрей Маркелов