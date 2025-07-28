В Санкт-Петербурге продали бизнес-центр из портфеля Ronesans

Бизнес-центр icon на Введенском канале, 4, ранее принадлежавший турецкому холдингу Ronesans, перешел в собственность ООО «АДМ Группа». На информацию в базе Росреестра обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр icon на Введенском канале, 4 в центре Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Бизнес-центр icon на Введенском канале, 4 в центре Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Бизнес-центр площадью почти 5 тыс. кв. м был построен в 2019 году и входил в портфель Renaissance Development — инвестиционного подразделению турецкого холдинга Ronesans. Опрошенные изданием эксперты оценили 900–950 млн рублей.

ООО «АДМ Группа» связано с АО «Диэлектрические кабельные системы» —производителем оборудования для прокладки кабеля, распределения электроэнергии, автоматизации и информационных систем, с выручкой по итогам года 48,1 млрд рублей, уточняет СМИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участок с автосервисом и мойкаой на Магнитогорской улице, 51, лит. И выставили на продажу за 420 млн рублей.

Артемий Чулков