Новый фонтанный комплекс построят в Кронштадте при финансировании Сбербанка

Новое общественное пространство будет организовано в Кронштадтском районе Петербурга. Инициаторами его создания выступили городские власти и ПАО «Сбербанк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в День ВМФ, 27 июля, руководство кредитно-финансовой организации вручило городу сертификат на строительство нового фонтана в Кронштадте. Сумму инвестиций для реализации нового проекта в администрации города не уточнили.

При этом в Смольном напомнили, что на Васильевском острове в Петербурге в прошлом году вновь заработал исторический фонтан Румянцевского сада. В свою очередь, в честь юбилея СПбГУ также был открыт новый фонтан «Петр I». В общей сложности за последние несколько лет в городе были благоустроены почти 300 общественных пространств и более 12 км береговых линий, в том числе в Кронштадте.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что основные праздничные мероприятия в День ВМФ в этом году были перенесены из Петербурга в Кронштадт. В них в том числе принял участие президент РФ Владимир Путин. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил причину отмены Главного Военно-морского парада в городе соображениями безопасности.

Андрей Цедрик