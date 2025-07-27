Главные новости за неделю 21–27 июля. Ростов-на-Дону и область

Обвинение представило все доказательства по делу донского экс-министра Кушнарева. На заседании были допрошены свидетели стороны обвинения по вопросам изъятия оружия и бухгалтерской отчетности при заключении госконтрактов. Уточняется, что сторона обвинения закончила представление доказательств.

Ущерб фермеров Ростовской области от весенних заморозков и летней засухи составил 7,8 млрд руб.

Пригородные поезда в Ростовской области, которые были отменены или шли по скорректированному расписанию в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни, вернулись к привычному графику движения.

Повысить качество работы общественного транспорта в Ростовской области власти намерены за счет перевода перевозчиков на брутто-контракты.

Ростовская область за первые шесть месяцев 2025 года экспортировала промышленную продукцию в объеме, превысившем итоговые показатели за весь 2024 год.

Ростовская область увеличила оборот розничной торговли в 2025 году до 827,8 млрд руб., в 2024 году он составлял 715,1 млрд руб. Регион занимает пятое место среди субъектов России по объему оборота розничной торговли и предоставлению бытовых услуг населению, восьмое место — по обороту общественного питания.

Компания «Озон» планирует построить в Ростовской области распределительный центр. По предварительным данным, в реализацию проекта вложат 5 млрд руб. Предполагается, что предприятие может нарастить объемы обработки посылок с 300 тыс. до 2 млн посылок в день.

Ростов-на-Дону запланировал в 2025 году реализацию 20 инвестиционных проектов общей стоимостью 78,6 млрд руб.

В Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района. Проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам.

В Ростовской области уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) возбудили в отношении сотрудника донского минсельхоза.

В Зимовниковском районе Ростовской области два человека погибли из-за атаки украинских беспилотников. Погибшие находились в автомобиле рядом с дорогой Зимовники-Ремонтное-Элиста.