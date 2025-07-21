Обвинение представило все доказательства по делу донского экс-министра Кушнарева

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону сегодня, 21 июля, прошло очередное заседание по обвинению Виталия Кушнарева. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

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На заседании были допрошены свидетели стороны обвинения по вопросам изъятия оружия и бухгалтерской отчетности при заключении госконтрактов. Уточняется, что сторона обвинения закончила представление доказательств. Заседание отложено на 28 июля для допроса свидетелей стороны защиты.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», бывшего министра Ростовской области обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ).

Константин Соловьев