Два человека погибли в Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников

В Зимовниковском районе Ростовской области два человека погибли из-за атаки украинских беспилотников.. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Погибшие находились в автомобиле рядом с дорогой Зимовники-Ремонтное-Элиста. Их личность устанавливается.

Всего ночью атаке беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский, а также Тарасовский, Миллеровский, Красносулинский и Шолоховский районы.

В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА часть домов на улице Терновая осталась без света. В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки. Пострадавших среди людей нет.

Мария Хоперская