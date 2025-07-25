В получении взятки подозревают сотрудника донского минсельхоза
В Ростовской области уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) возбудили в отношении сотрудника донского минсельхоза. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о начальнике отдела развития отраслей растениеводства Николае Ляхове. Установлено, что он выдвигал к сельхозпроизводителям, претендовавшим на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, требование о передаче ему 5% от общей суммы субсидии за оказание содействия в мерах господдержки.
Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В правительстве Ростовской области подтвердили задержание чиновника, добавив, что следственным органам оказывается необходимое содействие.