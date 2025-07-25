В Ростовской области задержали главу Миллеровского района

Глава администрации Миллеровского района задержан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Миллеровского района Ростовской области Фото: администрация Миллеровского района Ростовской области

«Проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам», — говорится в сообщении.

Источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Олеге Коваленко. Его подозревают по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Согласно материалам ФСБ, предоставленных пресс-службой, в сентябре 2022 года глава района дал указание начальнику отдела образования обязать директоров школ и других образовательных учреждений заключить договора по эксплуатации газовых котельных с ООО «Донтеплоэнерго» без концессионных процедур. Так, муниципальное имущество на период отопительных сезонов 2022-2023, 2024-2025 годов передали коммерческой организации на безвозмездной основе, принеся ущерб бюджету района в более 25 млн руб.

В июне 2023 года Олег Коваленко заключил с «Донтеплоэнерго» соглашение о праве оперативного управления организацией имуществом образовательных учреждений Миллеровского района. Результаты торгов отменила антимонопольная служба по решением Арбитражного суда Ростовской области и апелляционным решением Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда в сентябре 2024 года. Однако муниципальные объекты теплоснабжения до настоящего времени были обременены концессионным соглашением с «Донтеплоэнерго».

«Обременение снято после вмешательства сотрудников правоохранительных органов», — сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Олег Коваленко занимал должность главы администрации с 20 января 2022 года.

Константин Соловьев