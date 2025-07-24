В Ростове-на-Дону реализуют 20 инвестпроектов на 78,6 млрд рублей

Ростов-на-Дону запланировал в 2025 году реализацию 20 инвестиционных проектов общей стоимостью 78,6 млрд руб. с созданием более 6,2 тыс. рабочих мест. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», в прошлом году было завершено 12 инвестпроектов в производственной сфере, жилищном строительстве, торговле, деловой активности, туризме, социальной и транспортной областях. Их общая стоимость составила 48,6 млрд руб., появилось около двух тыс. рабочих мест.

Восемь проектов на территории Ростова входят в «Губернаторскую сотню». Среди них — возведение жилых микрорайонов «Суворовский» и «Левенцовский» общим объемом капиталовложений 82,3 млрд руб., а также строительство микрорайона «Левобережный» стоимостью 22 млрд руб.

«В инвестиционный портфель города так же включены проекты по созданию новых предприятий. Планируется построить завод по выпуску цинковых белил на базе ООО «Эмпилс-Цинк» за 1,1 млрд руб., возвести пять автоматических АЗС стоимостью 1,1 млрд руб. с организаций 60 рабочих мест, создать лакокрасочный комплекс за 4,5 млрд руб. на базе ООО «Эмпилс-Цинк» и запустить тракторный завод с капиталовложениями 13,7 млрд руб. и 1,2 тыс. новых рабочих мест»,— уточнили в ответе на запрос «Ъ-Ростов».

Часть проектов планируется завершить в 2025 году, остальные рассчитаны на период до 2026-2027 годов.

Валентина Любашенко