График пригородных поездов в Ростовской области полностью восстановили

Пригородные поезда в Ростовской области, которые были отменены или шли по скорректированному расписанию в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни, возвращаются к привычному графику движения. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На маршруты вышли электрички №6359 «Глубокая – Шептуховка», №6356 «Шептуховка – Лихая», №6161 «Ростов – Лихая», №6361 «Лихая – Глубокая», №6365 «Глубокая – Кутейниково», №6364 «Кутейниково – Лихая», №6515/6517 «Ростов – Лихая – Кутейниково», №6518/6516 «Кутейниково – Лихая – Ростов».

Константин Соловьев