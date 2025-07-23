Ростовская область удвоила промышленный экспорт в 2025 году

Ростовская область за первые шесть месяцев 2025 года экспортировала промышленную продукцию в объеме, превысившем итоговые показатели за весь 2024 год. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на гендиректора АИР Ростовской области Игоря Буракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам эксперта, лидером экспорта стало оборудование и металлоконструкции — их объемы выросли в семь раз. Также увеличились поставки полимерной пленки в два раза, цинковых белил и лакокрасочной продукции — на 39%. Основные рынки сбыта сосредоточены в Азии (около 65%) и Африке (около 25%). Доля экспорта в Западную Европу не превышает 1%, а в Северную Америку составляет 0,1%.

«Вряд ли мы сможем удвоить производство продовольствия, потому что в Ростовской области его и так производят достаточно много. А вот в промышленности потолка роста нет», — прокомментировал руководитель агентства.

Сегодня продукция Ростовской области поставляется в 112 стран, что свидетельствует о высокой диверсификации экспортных направлений. Упрощены административные процедуры — экспортные декларации обрабатываются в среднем за 1 час 21 мин., значительная часть документооборота автоматизирована.

«К 2030 году регион планирует увеличить экспорт до 12,6 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатели 2023 года, когда экспорт составил свыше 7 млрд долларов»,— заключил господин Бураков.

Валентина Любашенко