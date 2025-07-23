Объем розничной торговли в Ростовской области вырос на 15,7% в 2025 году

Ростовская область увеличила оборот розничной торговли в 2025 году до 827,8 млрд руб., в 2024 году от составлял 715,1 млрд. руб. Регион занимает пятое место среди субъектов России по объему оборота розничной торговли и предоставлению бытовых услуг населению, восьмое место — по обороту общественного питания. Об это «Ъ-Ростов» сообщили в региональном департаменте потребительского рынка.

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По данным Росстата, в структуре реализованных товаров продовольственная группа, включая напитки и табачные изделия, составила 444,3 млрд руб. (на 10,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года). Объем продаж непродовольственных товаров остался на уровне прошлого года — 383,5 млрд руб.

Торговые организации и ИП, действующие вне рыночных площадок, обеспечили оборот в размере 782,1 млрд руб. Это на 5,4% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Розничные рынки и ярмарки в 2025 году привлекли 45,7 млрд руб., продемонстрировав рост на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Оборот розничных сетей составил 214,2 млрд руб. В структуре продаж преобладали пищевые продукты, напитки и табачные изделия, на которые пришлось 68,6% всех реализованных товаров. Доля непродовольственных товаров в общем объеме продаж в розницу за 2025 год составила 31,4%.

В 2025 году, согласно информации, полученной «Ъ-Ростов» от ведомства, розничная торговля в регионе выросла на 11,5%, а бытовые услуги – на 9%. Эти показатели превысили общероссийские темпы роста, которые составили 7,2% и 7,6% соответственно. В то же время, оборот общественного питания в регионе сократился на 12,5%, тогда как по России он увеличился на 9%.

В регионе функционируют 40 розничных рынков и 354 площадки, предназначенные для проведения ярмарок местными органами самоуправления.

Валентина Любашенко