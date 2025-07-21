Донские аграрии потеряли 7,8 млрд рублей из-за экстремальной погоды

Ущерб фермеров Ростовской области от весенних заморозков и летней засухи составил 7,8 млрд руб. Об этом сообщило «ТАСС» со ссылкой на врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Слюсаря, в мае возвратные заморозки нанесли урон примерно 240 тыс. га, а посевы полностью уничтожены на территории свыше 100 тыс. га. Затем регион столкнулся с аномальной жарой до 41 °C в тени — это стало рекордом за 145 лет наблюдений. Из-за засухи власти объявили режим ЧС в нескольких районах.

«По предварительным оценкам, ущерб уже сейчас составил примерно на 7,8 млрд руб. Из-за аномальной погоды на сегодняшний день повреждено около 1 млн га, 180 тыс. га безвозвратно погибло», — отметил руководитель региона.

Режим ЧС из-за засухи действует с 10 июня в десяти районах: Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском. 30 июня аналогичные меры ввели еще в девяти районах области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на донских аграриев в 2025 году пришлась треть страхового возмещения.

Валентина Любашенко