Общественный транспорт на Дону хотят перевести на новую систему оплаты

Повысить качество работы общественного транспорта в Ростовской области власти намерены за счет перевода перевозчиков на брутто-контракты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По такому договору транспортные компании получают оплату не за перевезенных пассажиров, а за выполненные рейсы, то есть за то, что обеспечивают движение автобусов определенного вида и качества по установленным маршрутам строго по расписанию», — поясняют в сообщении.

Затраты на проект специалисты оценивают в 15,6 млрд руб. Его реализация потребует принятия нормативных документов, создания единого оператора и оптимизации маршрутной сети. Подготовка к внедрению новой модели расчетов с перевозчиками займет не менее полутора лет, отмечают в правительстве региона.

Кроме того, минтранс разработал и просчитал переход на единую беспересадочную транспортную карту, которая позволит, заплатив за один маршрут, передвигаться на городской электричке и автобусе. Тестовый запуск карты планируют начать в конце августа — начале сентября.

Константин Соловьев