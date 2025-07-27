Глава МОК допустила участие российских атлетов на Олимпиаде в Италии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что организация рассматривает допуск спортсменов из России и Белоруссии к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Кирсти Ковентри отметила, что решение о возможном допуске атлетов из России и Белоруссии будет приниматься не торопясь. «Мы не будем спешить с решениями на заседаниях в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже»,— сказала она в интервью изданию L'Equipe (цитата по ski-nordique.net).

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года многие международные спортивные федерации запретили участие российских спортсменов в соревнованиях. К летней Олимпиаде 2024 года в Париже были допущены в нейтральном статусе 15 российских атлетов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На Олимпиаде будет разыграно 245 золотых, 245 серебряных и 245 бронзовых медалей. На Паралимпиаде — 137 золотых, 137 серебряных и 137 бронзовых медалей.