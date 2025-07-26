Движение судов на Городецком гидроузле восстановили досрочно

На Городецком гидроузле досрочно восстановили движение судов, сообщили в Росморречфлоте вечером 26 июля. Ранее к этому времени рабочие планировали убрать препятствие, и только потом провести тестовые запуски и возобновить судоходство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городецкий гидроузел после восстановления движения

Фото: Росморречфлот Городецкий гидроузел после восстановления движения

Фото: Росморречфлот

На 27 июля на Городецком гидроузле запланировано шлюзование восьми круизных теплоходов. Еще 63 грузовых судна пройдут через гидроузел согласно графику.

Как писал «Ъ-Приволжье», авария произошла на гидроузле утром 22 июля. Во время строительных работ обрушилась часть бетонной перемычки между камерами шлюзов №№15 и 16, из-за чего камеру шлюза №15 затопило. С 23 по 25 июля через узел должны были пройти 14 пассажирских судов, но все они изменили направление движения. Еще более 50 грузовых судов ожидали шлюзования.

Елена Ковалева