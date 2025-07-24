Восстановительные работы на Городецком гидроузле панируют завершить 26 июля

Завершение восстановительных работ на Городецком гидроузле в Нижегородской области запланировано на 26 июля. Об этом сообщили в Минтрансе РФ 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», 22 июля произошло обрушение части оголовка разделительной стенки камер шлюза. Из-за этого нарушилась герметичность камеры шлюза №15, и ее затопило.

По данным минтранса, оголовок накренился в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов приостановили. После комплексного обследования оголовка установлено, что основная камера не повреждена. Препятствие полностью планируют убрать к 26 июля. После этого Ространснадзор проведет тестовые запуски, затем судоходство на Волге в Нижегородской области возобновится.

23 июля специалисты демонтировали надводную часть оголовка, сейчас она полностью срезана. На текущий момент на 95% отсыпана грунтовая перемычка, по которой будет подъезжать дополнительная техника.

В ведомстве добавили, что с 23 по 25 июля через узел планировалось провести 14 пассажирских судов. Все теплоходы уже изменили направление движения, доставка части туристов до места назначения была организована наземным транспортом.

Вместе с представителями туроператоров и судоходных компаний Минтранс РФ прорабатывает вопрос компенсаций пассажирам.

Из грузового транспорта на ожидании шлюзования находится 57 судов с общим грузом свыше 100 тыс. т.

Галина Шамберина