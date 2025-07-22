Гидроузел дал течь

Строящуюся камеру №15А на Городецком гидроузле в Нижегородской области затопило утром 22 июля. Это произошло после того, как во время работ обвалился оголовок камеры. Информации о пострадавших в результате чрезвычайного происшествия пока нет, но затопленными оказались строительное оборудование и техника. Пропуск пассажирских и грузовых судов через гидроузел временно остановлен. Транспортная прокуратура, представители организаций, подведомственных Минтрансу РФ, выехали на место происшествия, чтобы оценить его масштабы. По итогам обследования будет принято решение о восстановительных работах и возобновлении судоходства. Глава Городца Александр Мудров призвал жителей сохранять спокойствие и заявил о готовности помочь туристам с застрявших на Волге теплоходов. С подробностями — Андрей Репин.

Реконструкцию гидроузла планируется завершить в 2026 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области днем 22 июля случилось чрезвычайное происшествие на Городецком гидроузле. Во время демонтажных работ была нарушена целостность строящейся камеры шлюзования №15А. Первой об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Представители ведомства и администрации Волжского бассейна сразу выехали на место происшествия. Начата проверка, в ходе которой планируется установить, были ли допущены нарушения законодательства о безопасности судоходства, будут приняты меры прокурорского реагирования. Информации о пострадавших в результате ЧП пока нет.

Строительство камеры №15А идет в рамках большого проекта реконструкции Городецкого гидроузла. В результате этой реконструкции должна быть решена проблема судоходства на Волге на участке между Нижним Новгородом и Городцом. В 2020 году на федеральном уровне рассматривался вариант со строительством нового низконапорного гидроузла стоимостью 43 млрд руб. Эта плотина должна была поднять уровень воды на проблемном участке. Главгосэкспертиза выдала отрицательное заключение на проектную документацию, а правительство Нижегородской области предложило альтернативный проект со строительством третьей нитки шлюзов в районе Городца с дноуглубительными работами.

Региональные власти неоднократно заявляли о необходимости развивать грузовые речные перевозки и даже планируют создать на берегу Волги преференциальную территорию с портом.

Стоимость контракта на реконструкцию Городецкого гидроузла составляет 31,84 млрд руб., исполнитель — АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1).

Заказчиком работ выступает ФКУ «Ространсмодернизация». Работы идут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Завершить реконструкцию планируется в 2026 году. По прогнозам, после реконструкции пропускная способность гидроузла должна увеличиться с 3,6 млн т до 20 млн т.

По данным «Ространсмодернизации», в июне на строительной площадке Городецкого гидроузла в Нижегородской области прошло выездное совещание, участники которого осмотрели объект и обсудили график работ. В конце июля на площадке велись работы по реконструкции оградительной земляной дамбы №10 и строительству причально-направляющей палы шлюза №15А. В работах были заняты свыше 1100 специалистов и более 130 единиц техники, включая плавсредства для выполнения дноуглубительных и гидротехнических работ.

Все работы шли без остановки судоходства. Для прохода судов через гидроузел использовалась камера №16.

Утром 22 июля сюжет о реконструкции гидроузла появился в социальных сетях «Ространсмодернизации», а через несколько часов после этого транспортная прокуратура сообщила о ЧП на строительной площадке. После этого ФКУ «Ространсмодернизация» и федеральное агентство «Росморречфлот» раскрыли подробности происшествия.

По их данным, при работах обрушился оголовок строящейся шлюзовой камеры, в результате чего ее затопило.

На видео, появившемся в городецких пабликах, видно, как вода заполняет камеру вместе с находящейся в ней строительной техникой и оборудованием.

После аварии судоходство на Городецком гидроузле временно приостановили. Десятки грузовых и пассажирских судов стоят в акватории Волги и ждут возможности пройти через шлюз. На месте происшествия кроме транспортной прокуратуры работают представители Минтранса РФ. Они должны оценить масштабы случившегося, чтобы разработать меры ликвидации последствий и дальнейшие восстановительные работы. После завершения обследования будет принято решение о сроках восстановления судоходства.

Глава Городецкого округа Александр Мудров попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации о случившемся. По его словам, угрозы для населения округа от происшествия нет.

Глава МСУ сообщил, что администрация поддерживает связь с туроператорами и готова заниматься туристами с задержавшихся на Волге теплоходов.

Шлюзы №№13–16 Городецкого гидроузла были пущены в эксплуатацию в 1956 году. Сам гидроузел находится на плотине Нижегородской ГЭС. По данным ПАО «Русгидро», авария не повлияла на работу гидроэлектростанции и напорных гидротехнических сооружений. ГЭС работает в соответствии с режимом, установленным Федеральным агентством водных ресурсов.

Средний сброс воды составляет 1100–1150 кубометров в секунду.