Главные новости за 25 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае произошла массированная атака БПЛА, в результате которой пострадали два человека, находившиеся в пассажирском поезде №125 Москва — Новороссийск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Следственный комитет России инициировал расследование в связи с серией атак, совершенных с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали мирные жители Курской, Белгородской областей, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики. Поводом для процессуальной проверки стали сообщения региональных властей о жертвах и разрушениях, вызванных действиями Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба СКР.

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки от представителей средств массовой информации, сообщил ТАСС.

Суд арестовал бывшего главу «Черноморнефтегаза» и совладельца крымской компании ТЭС Сергея Бейма по подозрению в мошенничестве, писал РБК.

В Сочи началась проверка объектов размещения и крупных торговых центров на предмет наличия информации о порядке действий при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Власти Славянского района Краснодарского края провели обследование территорий, пострадавших в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский, в настоящее время поступило девять обращений от местных жителей. В ряде случаев зафиксированы повреждения кровель, хозяйственных построек и ограждений, по двум адресам ущерб не подтвердился.

Южный окружной военный суд вынес приговор Идрису Идибекову, признанному виновным в попытке совершения террористического акта, участии в деятельности международной террористической организации и содействии терроризму (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщил Южный военный окружной суд.

В Краснодаре начались работы по строительству двухуровневой транспортной развязки в районе пересечения улиц Тихорецкой, Володарского и Шевченко. Проект предполагает возведение первого в городе путепровода с Т-образным перекрестком. Завершить строительство планируется в 2028 году, писали «Краснодарские Известия».

По состоянию на 19:00 (мск) автомобильная очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ликвидирована. Об этом сообщил Telegram-канал с оперативной информацией по мосту.