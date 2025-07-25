Автомобильная очередь на Крымский мост со стороны Тамани ликвидирована

По состоянию на 19:00 (мск) автомобильная очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ликвидирована. Об этом сообщил Telegram-канал с оперативной информацией по мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов»,— сказано в сообщении.

Утром 25 июля сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту скопилось почти 1,6 тыс. автомобилей.

Дмитрий Холодный