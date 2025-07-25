В Сочи проверяют отели на наличие инструкций для постояльцев при атаке БПЛА

В Сочи началась проверка объектов размещения и крупных торговых центров на предмет наличия информации о порядке действий при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По его словам, цель мониторинга — убедиться, что персонал и посетители осведомлены о необходимых мерах безопасности. В зданиях должны быть размещены памятки, визуальные инструкции и видеоматериалы, позволяющие сориентироваться в случае угрозы — как в помещении, так и на улице, в транспорте или дома.

В Сочи насчитывается около 2,4 тыс. средств размещения. Большинство из них уже повторно провели учебные эвакуации и перепроверили помещения, предназначенные для укрытия гостей и сотрудников. Власти подчеркивают, что ситуация в городе остается спокойной, а все необходимые меры безопасности принимаются в плановом режиме.

Вячеслав Рыжков