В Славянске-на-Кубани жителей эвакуировали из-за невзорвашегося беспилотника

Власти Славянского района Краснодарского края провели обследование территорий, пострадавших в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский, в настоящее время поступило девять обращений от местных жителей. В ряде случаев зафиксированы повреждения кровель, хозяйственных построек и ограждений, по двум адресам ущерб не подтвердился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники администрации совместно с профильными специалистами осматривают пострадавшие участки. По итогам комиссионной оценки будет принято решение о предоставлении необходимой поддержки владельцам домовладений.

Кроме того, в черте города был обнаружен неразорвавшийся дрон. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности прилегающие улицы временно перекрыли, жители ближайших домов были эвакуированы. В настоящее время работы по обезвреживанию завершены, транспортное сообщение восстановлено, люди вернулись в свои дома.

Городские власти призвали жителей при обнаружении подозрительных объектов не прикасаться к ним и незамедлительно сообщать по телефону 112 или на круглосуточную линию администрации.

Вячеслав Рыжков