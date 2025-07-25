Началось строительство двухуровневой развязки на Тихорецкой в Краснодаре
В Краснодаре начались работы по строительству двухуровневой транспортной развязки в районе пересечения улиц Тихорецкой, Володарского и Шевченко. Проект предполагает возведение первого в городе путепровода с Т-образным перекрестком. Завершить строительство планируется в 2028 году, передают «Краснодарские Известия».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В рамках работ будут построены два путепровода: один обеспечит прямое соединение между Тихорецкой и Володарского, второй — съезд с Тихорецкой на улицу Шевченко. В настоящее время на площадке ведется монтаж временных конструкций и осуществляется подвоз техники.
Согласно информации Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, под снос попадают 1 124 зеленых насаждения. На компенсационные мероприятия предусмотрено порядка 93 млн руб. Начальник отдела строительного контроля Центра Руслан Овсянников отметил, что подрядной организации поручено сохранить деревья, не препятствующие проведению работ.