Началось строительство двухуровневой развязки на Тихорецкой в Краснодаре

В Краснодаре начались работы по строительству двухуровневой транспортной развязки в районе пересечения улиц Тихорецкой, Володарского и Шевченко. Проект предполагает возведение первого в городе путепровода с Т-образным перекрестком. Завершить строительство планируется в 2028 году, передают «Краснодарские Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках работ будут построены два путепровода: один обеспечит прямое соединение между Тихорецкой и Володарского, второй — съезд с Тихорецкой на улицу Шевченко. В настоящее время на площадке ведется монтаж временных конструкций и осуществляется подвоз техники.

Согласно информации Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, под снос попадают 1 124 зеленых насаждения. На компенсационные мероприятия предусмотрено порядка 93 млн руб. Начальник отдела строительного контроля Центра Руслан Овсянников отметил, что подрядной организации поручено сохранить деревья, не препятствующие проведению работ.

Вячеслав Рыжков