Начальник дежурной части УМВД Краснодара арестован по делу Baza

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки от представителей средств массовой информации, пишет ТАСС.

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По версии следствия, передача служебной информации осуществлялась в интересах Telegram-канала Baza. Под стражу также заключен оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев.

Срок ареста составит 1 месяц и 27 суток. Аналогичная мера пресечения ранее была избрана в отношении старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве. В рамках расследования 22 июля были проведены обыски в Москве, на территории Краснодарского и Красноярского краев, а также в Белгородской области.

Вечером того же дня представители МВД подтвердили задержание сотрудников полиции, передававших конфиденциальную информацию третьим лицам. 23 июля фигурантов из числа краснодарских полицейских доставили в Москву для проведения следственных мероприятий.

Вячеслав Рыжков