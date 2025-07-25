Суд арестовал экс-главу «Черноморнефтегаза» по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего главу «Черноморнефтегаза» и совладельца крымской компании ТЭС Сергея Бейма по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главы «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Судебная инстанция удовлетворила ходатайство следователя о заключении под стражу Сергея Бейма, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения применена на срок два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Защита настаивала на избрании альтернативной меры пресечения, не предполагающей лишения свободы, однако суд отклонил ходатайство.

По этому же делу была задержана Мария Пяткова — руководитель крымской компании «Аврора». Организация связана с ТЭС и зарегистрирована по тому же адресу.

Мария Удовик