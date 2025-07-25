Следком будет расследовать атаку БПЛА на Краснодарский край

Следственный комитет России инициировал расследование в связи с серией атак, совершенных с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали мирные жители Курской, Белгородской областей, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики. Поводом для процессуальной проверки стали сообщения региональных властей о жертвах и разрушениях, вызванных действиями Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Курской области, по данным следствия, в деревне Сухая Рыльского района в результате удара БПЛА по частному дому погибла пожилая женщина. Еще один мужчина получил ранения в Беловском районе после атаки дрона на грузовой автомобиль. В региональной больнице остаются два пострадавших.

На Кубани фрагменты беспилотного аппарата упали на территорию железнодорожной станции в Тимашевске. Поврежден пассажирский вагон, два человека получили травмы.

В Белгородской области под обстрел с применением дрона попал частный дом в селе Двулучное Валуйского района. Пострадала женщина, ее состояние не уточняется.

В Донецкой Народной Республике в результате удара БПЛА ранена жительница Горловки. Кроме того, в поселке Федоровка, относящемся к Иловайскому городскому округу, пострадал подросток — причиной стала детонация взрывоопасного предмета.

Следственный комитет намерен установить все обстоятельства инцидентов и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к организации и выполнению атак.

Вячеслав Рыжков