Главные новости за 25 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области задержан Глава администрации Миллеровского района. Проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам.

В Ростовской области уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) возбудили в отношении сотрудника донского минсельхоза. Установлено, что он выдвигал к сельхозпроизводителям, претендовавшим на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, требование о передаче ему 5% от общей суммы субсидии за оказание содействия в мерах господдержки.

Ночная атака БПЛА на железнодорожную станцию Песчанокопская привела к сбою графика движения пассажирских поездов. Из-за повреждения контактной сети до 5 часов задерживаются в пути следования деять пассажирских составов.

Транзитная трасса «Преградное — Тахта — Ипатово», соединяющая Ростовскую область и Ставропольский край отремонтирована на 50%. Ремонт шестикилометровой дороги начался в апреле 2025 года. Здесь заменено старое покрытие, обустроен выравнивающий слой и два слоя песчано-гравийного покрытия.

Предприниматель из Ростова-на-Дону Сингх Харбиндер подал заявку на регистрацию товарного знака «Матушка земля». Предприниматель планирует продавать под таким названием различные хозяйственные товары и товары для животных.

Три вида судов для парусного спорта планируют производить в Таганроге по программе импортозамещения. Речь идет о яхтах класса «Луч», «Кадет» и «420». Эти три спортивных парусных снаряда с площадью паруса до 22 квадратных метров и вошли в одобренный перечень.

В Ростовской области за последнюю неделю цены на бензин выросли в среднем на 17 коп. за литр. Соответствующая информация опубликована на сайте Ростовстата. По данным аналитиков, бензин марки АИ-92 за подорожал на 14 коп. — с 57,5 до 57,5 руб. за литр. АИ-95 прибавил в цене 19 коп. — с 63,83 до 64,02 рубля за литр.