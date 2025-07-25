Житель Ростова подал заявку на регистрацию товарного знака «Матушка земля»

Предприниматель из Ростова-на-Дону Сингх Харбиндер подал заявку на регистрацию товарного знака «Матушка земля». Об этом сообщает РБК Life.

Предприниматель планирует продавать под таким названием различные хозяйственные товары и товары для животных.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом квартале 2025 года в регионе появилось 13 новых товарных знаков, что на 23,5% меньше по сравнению с 17-ю регистрациями за аналогичный период предыдущего года что в 2024 году.

Наталья Белоштейн