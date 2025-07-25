В Ростовской области задержали десять поездов после атаки БПЛА
Ночная атака БПЛА на железнодорожную станцию Песчанокопская привела к сбою графика движения пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из-за повреждения контактной сети до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в селе Песчанокопское Ростовской области во время атаки БПЛА взрывом было повреждено здание железнодорожной станции.
В целом за ночь 25 июля в Ростовской области средства ПВО отразили атаку 23 беспилотников.