В Ростовской области задержали десять поездов после атаки БПЛА

Ночная атака БПЛА на железнодорожную станцию Песчанокопская привела к сбою графика движения пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за повреждения контактной сети до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в селе Песчанокопское Ростовской области во время атаки БПЛА взрывом было повреждено здание железнодорожной станции.

В целом за ночь 25 июля в Ростовской области средства ПВО отразили атаку 23 беспилотников.

Наталья Белоштейн