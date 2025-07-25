На Дону стоимость бензина АИ-98 выросла почти до 83 рублей за литр

В Ростовской области за последнюю неделю цены на бензин выросли в среднем на 17 коп. за литр. Соответствующая информация опубликована на сайте Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, бензин марки АИ-92 за подорожал на 14 коп. — с 57,5 до 57,5 руб. за литр. АИ-95 прибавил в цене 19 коп. — с 63,83 до 64,02 рубля за литр.

За неделю на 30 коп. подорожал бензин марки АИ-98. Этот вид топлива теперь стоит 82,7 руб. за литр.

Самый низкий прирост в цене показало дизельное топливо — всего три копейки. Цена на него поднялась с 66,88 до 66,91 руб. за литр.

Наталья Белоштейн