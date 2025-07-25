Ремонт транзитной трассы между Ростовской областью и Ставропольем выполнен на 50%

Транзитная трасса «Преградное — Тахта — Ипатово», соединяющая Ростовскую область и Ставропольский край отремонтирована на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Миндора Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонт шестикилометровой дороги начался в апреле 2025 года. Здесь заменено старое покрытие, обустроен выравнивающий слой и два слоя песчано-гравийного покрытия. Строители приступили к укреплению обочины и нанесению новой дорожной одежды.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области досрочно завершили ремонт 97 дорожных объектов из 207 в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Наталья Белоштейн