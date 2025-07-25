В Таганроге начнут производство спортивных яхт в рамках импортозамещения

Три вида судов для парусного спорта планируют производить в Таганроге по программе импортозамещения. Речь идет о яхтах класса «Луч», «Кадет» и «420». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные резидента Всероссийской федерации парусного спорта Сергея Джиенбаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мы внесли в Минпромторг заявку на три позиции, которые производим самостоятельно на юге России. Эти три спортивных парусных снаряда с площадью паруса до 22 квадратных метров и вошли в одобренный перечень: яхта класса «Луч», яхта класса «Кадет» и яхта класса «420», — сообщил господин Джиенбаев.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что план по импортозамещению на период с 2025 по 2030 год в Ростовской области был утвержден в начале этого года. Он предусматривает рост производительности труда, снижение издержек бизнеса, создание индустриальных и технопарков, поддержку инновационных компаний и продвижение донских товаров.